Трамп готов подписать новый пакет санкций за вмешательство в выборы США – СМИ

Указ о новых санкциях может быть пописан уже в среду, 12 сентября, и основывается на информации спецслужб США

После того, как Палата представителей США приняла документ, обязующий вводить санкции за киберпреступления, президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ в среду, 12 сентября, который ударит санкциями в отношении всех иностранных компаний или людей, которые вмешивались в выборы в США. Указ основывается на результатах разведки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с этим вопросом.

Решение Трампа совпадает с решением спецслужб, военных и правоохранительных органов, которые готовятся обжаловать выборы в Конгрессе 6 ноября из-за иностранного вмешательства, даже несмотря на то, что Трамп высмеивает специальное расследование в отношении вмешательства России в выборы 2016 года.

Цели новых санкций, по данным Reuters, могут включать отдельных людей или целые компании, обвиняемые в вмешательстве в выборы в США кибератаками или другими средствами, сказал официальный представитель США в комментарии Reuters.

"Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа на плохое поведение", – сказал чиновник.

Этот указ представляет собой последнюю из серии попыток администрации Трампа действовать жестко в отношении безопасности выборов до результатов обжалования голосования, которое должно решить, сможет ли Республиканская партия Трампа сохранить свое большинство в Палате представителей США и в Сенате.

Как сообщил источник, в указе будет задействован целый ряд агентств, ответственных за принятие решения о том, было ли вмешательство, во главе с Управлением директора национальной разведки, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Управление национальной безопасности.

Исходя из недавнего проекта распоряжения, Трамп потребует от федеральных агентств информацию о вмешательстве в выборы иностранцев для передачи информации в офис директора национальной разведки.

Вмешательство в выборы будет определяться, как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", и усилия по ослаблению общественного мнения посредством скоординированной цифровой пропаганды или систематических утечек частной политической информации.

Как сообщает агентство, Белый дом пока отказался от официальных комментариев.

Напомним, представители американской разведки обнаружили, что в кампании, предшествовавшей президентским выборам в 2016 году в США, российские хакеры взломали конфиденциальные данные Демократического национального комитета.

В частности кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер сообщил, что российские хакеры совершили атаку на ее сайт.

А в профильном отделе Министерства внутренней безопасности США установили факт хакерской атаки из РФ на выборах в 2016 году.