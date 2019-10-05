Трамп готов снять с КНДР санкции: названы условия

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Президент США Дональд Трамп готов предложить снять с КНДР санкции, действующие по линии ООН, на три года в обмен на согласие полностью ликвидировать ядерный центр в Йонбёне. Об этом сообщил американский журнал The Time, ссылающийся на должностных лиц в Белом доме.

По их данным, помощники Трампа на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) 1 октября представили набор различных предложений, призванных помочь возобновить переговоры США и КНДР. Одно из предложений предусматривало отмену на три года санкций ООН, которые запрещают экспорт в КНДР текстильной продукции и угля, в обмен на согласие Пхеньяна демонтировать центр в Йонбёне. В случае отказа Объединенных Наций приостановить действие этих санкций советники президента США предлагают перестать следить за соблюдением данных рестрикций на такой же срок. Хозяин Белого дома согласился на такое предложение, пишет журнал.

Издание акцентировало главное внимание в статье на том, что на упомянутом выше совещании Трамп не выразил никакой заинтересованности, когда ему доложили о разработке в КНДР баллистических ракет подводных лодок. Президент США решил, что двусторонние переговоры с Пхеньяном надо возобновлять и продолжать, несмотря на разработки этой страной новых, более опасных вооружений.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодня санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

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По данным агентства Рёнхап, северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мён Гилем вылетела в четверг из Пекина рейсом в Стокгольм, где должны состояться переговоры с американскими дипломатами. Ранее сообщалось, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам. МИД Швеции пока не подтверждает информацию о возможной встрече представителей США и КНДР в Стокгольме.

КНДР с июля текущего года на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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