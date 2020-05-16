Трамп готов возобновить финансирование ВОЗ, но сумма будет другая

Соединенные Штаты готовы возобновить выплату взносов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но только в таком же размере, в каком это делает Китай. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным источников в Администрация президента США, уже подготовлено письмо в ВОЗ, которое американский президент Дональд Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.

Это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, "если Китай увеличит финансирование ВОЗ", американская сторона "рассмотрит возможность" его увеличения до такого же уровня.

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В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется "огромный потенциал". Кроме того, в нем подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления".

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В послании приводится призыв к проведению "полностью независимых оценок относительно происхождения" нового коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.

Ранее сообщалось, что Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 554 798 случаев заражения коронавирусом, умерли 307 903 человека.

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