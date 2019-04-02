Трамп готов закрыть границу с Мексикой
По словам президента, его решение по этому вопросу будет зависеть от нескольких факторов
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
"Я еще не объявил об этом намерении. Но я готов это сделать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах относительно полного или частичного закрытия границы США с Мексикой.
По словам президента, его решение по этому вопросу будет зависеть от нескольких факторов. В частности, Трамп намерен добиться от Мексики жесткой политики по отношению к иммигрантам, стремящимся в США, а также принятия более серьезного иммиграционного законодательства со стороны Конгресса.
"Если согласие по этому вопросу не будет достигнуто в Конгрессе, то граница будет закрыта. Это сто процентов", – подчеркнул Трамп.
Трамп считает, что безопасность страны важнее негативных экономических последствий от возможного закрытия границы с Мексикой.
"Вы только и слышите, как я говорю про экономику, но давайте раскрою вам секрет: безопасность намного важнее для меня, чем торговля. Закрытие границы с Мексикой окажет негативное влияние на экономику. Это очень крупный торговый партнер", — заявил он.
"Когда мы закроем границу, наркотики перестанут в таком количестве попадать в нашу страну через южную границу", — сказал американский лидер. "У нас будет либо защищенная граница, либо полностью закрытая", — подчеркнул он.
29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.
В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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