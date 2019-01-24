Трамп готовит "грандиозное" обращение к нации
Противостояние Трампа и демократов вокруг шатдауна продолжается
Президент США Дональд Трамп намерен выступить с обращением к нации по окончании шатдауна. Об этом он заявил у себя в Twitter.
"Из-за шатдауна спикер палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси предложила мне выступить с обращением. Я согласился. Она затем изменила свое мнение опять же из-за шатдауна, предложила более позднюю дату. Это ее прерогатива. Я выступлю с обращением тогда, когда шатдаун завершится", – написал он.
Дональд Трамп заявил, что не ищет альтернативы обращению к Конгрессу, поскольку нет площадки, которая в плане истории, традиций, или важности могла бы конкурировать с палатой представителей.
"Я надеюсь выступить с грандиозным обращением к нации в ближайшем будущем", - добавил Трамп.
Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
По подсчетам экспертов, потери американской экономики от шатдауна могут составить порядка 1,2 млрд долларов в неделю, если шатдаун затянется.
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