Трамп готовит наказание для Асада – WP

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Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Белый дом на прошлой неделе обсуждал возможность применения военной силы в отношении режима Башара Асада в Сирии в качестве наказания за применение Дамаском химического оружия в Восточной Гуте. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц.

По словам издания, совещание под председательством действующего президента Дональда Трампа прошла в начале прошлой недели, и в ней участвовали, в частности, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как пишет газета, "Трамп запросил варианты действий с целью наказать правительство президента Сирии Башара Асада после сообщений о применении газообразного хлора – по меньшей мере в семи случаях в текущем году – и, возможно, других ядовитых веществ, в результате чего пострадали гражданские лица в районах, находящихся под контролем оппозиции".

Согласно одной из официальных лиц, продолжает издание, Трамп "не стал настаивать на военной акции" и участники совещания "приняли решение продолжать следить за развитием ситуации".

В то же время издание приводит слова официального представителя Пентагона Даны Уйат, которая заявила, что Мэттис ни в какие обсуждениях, касающихся военных действий против правительства Сирии, не участвовал. Однако один из источников газеты утверждает, что Мэттис выступает "категорически" против использования военной силы в ответ на применение Дамаском химического оружия, а Макмастер, наоборот, поддерживает эту идею.

Напомним, во время телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

В ООН заявили, что обстрелы в Сирии имеют признаки военных преступлений.
Сирия, США, Трамп
Источник:

УНН

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