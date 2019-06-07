Трамп хочет наладить подпорченные отношения с Россией

Трамп считает, что отношения с Россией испортила "охота на ведьм"

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Отношения России и США были испорчены расследованием вмешательства РФ в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть налажены. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News Channel.

"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой „охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", —заявил Трамп.

Напомним, в середине мая газета "Известия" со ссылкой на два источника в финских дипломатических кругах писала, что новая встреча Путина и Трампа может состояться в Финляндии. Фины отмечают, что отношения, которые строятся между Россией и США, важны для глобального уровня.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

В свою очередь спецпредставитель Госдепа Курт Волкер отметил, что во время встречи глав стран вопрос Украины будет оставаться топ-темой.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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