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Трамп хочет подготовить проект ядерного соглашения для России и Китая – СМИ

Сегодня, 03:35

Контроль над вооружениями должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, который подразумевал бы участие в нем России и Китая. С таким утверждением выступила CNN, которая приводит слова неназванных представителей Белого дома.

"Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет", — приводит телеканал слова источника. "Это то, чего не пробовала сделать ни одна из администраций, — цитирует телекомпания слова неназванного чиновника высокого ранга. — Но я готов поспорить, что ни одна администрация не пыталась сделать того, что Трамп сделал, например, в отношении КНДР".

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет), баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Напомним, в Пентагоне считают, что Россия нарастила арсенал тактического ядерного оружия. В случае России речь идет о чрезвычайно крупном росте количества так называемых тактических ядерных вооружений.

Тем временем, Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе. НАТО не станет зеркально отвечать на то, что делает Россия, заявил генсек.

Смотрите также в сюжете о том, насколько велика вероятность начала ядерной войны:

Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества. Стоит также отметить, что подобный сценарий предположил суперкомпьютер, который предрек человечеству мучительную гибель.

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Тег Китай, США, Трамп, соглашение, РФ, ядерная безопасность

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Источник:

ТАСС

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