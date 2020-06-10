Трамп хочет покорить Арктику и Антарктиду: США будут строить ледоколы

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации до 2030 года создать ледоколы, которые смогут обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктиде.
"США требуется флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению", – говорится тексте документа, который распространила пресс-служба Белого дома.
Он адресован главам Госдепа США, минфина, министерства энергетики и министерства внутренней безопасности.
Американская администрация должна подготовить обзор преимуществ и издержек, связанных с содержанием ледокольного флота в составе как минимум трех тяжелых ледоколов, и представить соответствующие оценки президенту. Также Трамп потребовал от подчиненных определить минимум два объекта США и два международных, где смогут швартоваться ледоколы.
Также меморандум предусматривает вариант с взятием в аренду ледоколов либо в США, либо у других стран. Отмечается, что аренда предусмотрена на краткосрочную и среднесрочную перспективу в 2022 – 2029 годах по мере того, как американский ледокол типа Polar Star будет выводиться из эксплуатации.
Береговая охрана США сейчас имеет в своем распоряжении тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.
Напомним, что в 2018 году единственный в Украине ледокол отправили на ремонт.
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