Трамп хочет получить преимущество в американско-китайской торговой сделке

По словам Трампа, Китай имел "значительное преимущество" в торговле с США в течение "многих лет"

Фото: AFP

Баланс в возможной торговой сделке, которую обсуждают Вашингтон и Пекин, должен смещаться в пользу США, заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, Китай имел значительное преимущество в торговле с США в течение многих лет. "Очевидно, что вы не можете заключить сделку 50 на 50. Это должна быть сделка, которая в некоторой степени смещена в сторону нашего преимущества", — уверен президент.

Американо-китайские переговоры, отметил он, уже возобновились. Представители обеих стран "очень много разговаривают по телефону, но они также встречаются", пояснил президент. "По сути переговоры уже начались, — указал он. — Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить сделку".

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки. В понедельник хозяин Белого дома уточнил, что двусторонние переговоры начались еще до этой встречи.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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