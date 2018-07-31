Трамп хочет поскорее отгородиться от Мексики стеной

Сегодня, 00:21

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с этим государством

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп отметил важность безопасности границ и контроля миграции и призвал "скорее построить стену".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы должны владеть безопасностью границ, избавиться от цепей, лотерей, городов-убежищ и перейти к миграции, основанной на заслугах. Защищайте верховенство права и, конечно же, продолжайте быстрее строить стену!" – написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как известно, нынешний американский президент известен своим негативным отношением к неконтролированной нелегальной миграции в США, прежде всего из Мексики. Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с этим государством.

Ранее Дональд Трамп показал фотографии строительства стены на границе с Мексикой.

Как известно, 25 января 2017 Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Она является одним из предвыборных обещаний Трампа и призвана остановить наркотрафик из страны в США.

Участки стены будут достигать 9 метров в высоту. Работы по возведению восьми участков стены должны завершиться за 30 дней. Затем власти в течение трех месяцев должны будут оценить функциональность представленных конструкций. Прежде всего специалистов будет интересовать эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов на территорию США.

В Белом доме уже объяснили, откуда возьмут деньги на укрепление границы США с Мексикой.
Мексика, Трамп, стена, Дональд Трамп, укрепление границы, стена Трампа
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией

18 Июля, 06:56

Лопес Обрадор признал, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно

Другие страны

В Мехико обрушился торговый центр

12 Июля, 22:10

Здание обрушилось на глазах у десятков прохожих
Загрузка...

Другие страны

В Мексике продолжается война с бандами. Скриншот

В Мексике банда на автомобилях напала на полицейских

12 Июля, 09:22

На территории Веракруса уже на протяжении длительного времени отмечается опасная криминогенная обстановка

Другие страны

Погибшая с супругом. Фото: twitter.com/liliankim7

В Мексике застрелили украинку во время празднования годовщины свадьбы

11 Июля, 14:48

Мирутенко выходила с мужем и двумя друзьями из ресторана в районе Ломас-де-Чапультепек, когда бандиты начали стрельбу по охране ресторана

Другие страны

Фото: AFP

В Мексике одновременно расстреляли 15 человек в шести разных барах

9 Июля, 06:30

В полиции вероятной причиной расстрелов назвали конфликт двух наркокартелей

Другие страны

Скриншот

Мексика выдала США главаря мощного наркокартеля

7 Июля, 09:25

Один из наиболее влиятельных наркобаронов Мексики передан США
Загрузка...