Трамп хочет поскорее отгородиться от Мексики стеной

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с этим государством

Президент США Дональд Трамп отметил важность безопасности границ и контроля миграции и призвал "скорее построить стену".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы должны владеть безопасностью границ, избавиться от цепей, лотерей, городов-убежищ и перейти к миграции, основанной на заслугах. Защищайте верховенство права и, конечно же, продолжайте быстрее строить стену!" – написал Трамп.

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Как известно, нынешний американский президент известен своим негативным отношением к неконтролированной нелегальной миграции в США, прежде всего из Мексики. Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал построить стену на границе с этим государством.

Ранее Дональд Трамп показал фотографии строительства стены на границе с Мексикой.

Как известно, 25 января 2017 Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Она является одним из предвыборных обещаний Трампа и призвана остановить наркотрафик из страны в США.

Участки стены будут достигать 9 метров в высоту. Работы по возведению восьми участков стены должны завершиться за 30 дней. Затем власти в течение трех месяцев должны будут оценить функциональность представленных конструкций. Прежде всего специалистов будет интересовать эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов на территорию США.

В Белом доме уже объяснили, откуда возьмут деньги на укрепление границы США с Мексикой.