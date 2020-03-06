Трамп хочет предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предложить России и Китаю новую инициативу по трехстороннему контролю над вооружениями.

"Я предложу новую смелую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений", – говорится в письме американского лидера от 5 марта, которое зачитал в штаб-квартире ООН замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

Трамп заявил, что его инициатива позволит странам "работать вместе, чтобы построить лучшее, более безопасное и более процветающее будущее для всех".

"Режим нераспространения дает странам возможность сотрудничать и делиться благами мирного использования ядерной науки и технологий, обеспечивая уверенность в том, что эти блага не будут использованы не по назначению", – отмечается в письме.

Ранее США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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