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Трамп хочет снять санкции с Северной Кореи

Сегодня, 11:14

Президент не хочет обсуждать усиление санкций против Северной Кореи, потому что они и так очень сильные

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп хочет снять санкции с Северной Кореи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a5/56d/5c77a556d11a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a5/56d/5c77a556d11a4.jpg США Президент не хочет обсуждать усиление санкций против Северной Кореи, потому что они и так очень сильные

Американский президент Дональд Трампа хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

"Я очень хочу увидеть снятие санкций и развитие экономического потенциала КНДР. У нас уже очень сильные санкции, поэтому я не хотел бы говорить об их усилении. В КНДР есть много великих людей, которым тоже нужно жить", – сказал он после преждевременного завершения саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме 28 февраля.

Хозяин Белого дома также добавил, что стороны согласовали расписание проверок на ядерном объекте в северокорейском Йонбене.

"Мы урегулировали это. Поэтому мы будем способны делать это очень легко. Инспекции в КНДР будут проводится. Мы наметили расписание", — отметил Трамп.

Кроме того, президент США считает, что для решения проблемы с КНДР очень важно сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией.

"Мы считаем важным сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией по проблеме КНДР", — сказал он.

Дональд Трамп добавил, что что "сразу же после саммита из самолета" позвонит президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, а также японскому премьер-министру Синдзо Абэ и проинформирует об итогах ханойской встречи.

Кроме того, по его словам, "хотя Китай имеет влияние, тем не менее КНДР не подчиняется приказам других стран, в том числе Китая".

Напомним, что второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына начался в Ханое 27 февраля. Главной целью переговоров была денуклеаризация Корейского полуострова.

Как мы уже писали, одной из причин преждевременного завершения встречи Трамп назвал то, что КНДР добивалась полной отмены санкции, на что США не могли пойти.

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Тег Вьетнам, КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, северная корея, Дональд Трамп

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Источник:

ТАСС

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