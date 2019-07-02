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Трамп хочет увидеть танки в Вашингтоне на День независимости

2 июля, 05:41

Предполагается, что тяжелую технику разместят на Национальной Аллее в Вашингтоне

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки. Об этом сообщает Associated Press.

"Нужно быть очень осторожными с танками, потому что дорогам обычно не нравятся, когда на них тяжелые танки. Поэтому нам придется поместить их в определенных местах", – пояснил он. Предполагается, что тяжелую технику разместят на Национальной Аллее.

В Вашингтон уже прибыли как минимум два танка M1A1 Abrams. Они с четырьмя другими военными машинами находятся в грузовом поезде на железнодорожной станции на юго-восточной окраине Вашингтона. Технику охраняет военная полиция.

Мероприятие в честь Дня независимости США в этом году называется "Слава Америке" и посвящается американским военным. По информации издания, Трамп принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в День взятия в Бастилии в Париже, который произвел на него глубокое впечатление. Ранее парад не состоялся из-за недовольства американских законодателей заявленной ценой – 92 млн долларов.

День независимости США – день принятия Декларации независимости США в 1776 году. Отмечается 4 июля.

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Тег США, Вашингтон, танк, Трамп, День независимости США

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Интерфакс

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