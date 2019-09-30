Трамп хочет встретится с информатором, сообщившим о его разговоре с Зеленским

Президент США хочет поговорить как с информатором, так и с человеком, который подал жалобу

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Об американский президент изложил в своем Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", – отметил Трамп.

Президент США также потребовал, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф был допрошен на самом высоком уровне. Трамп обвиняет его в мошенничестве и измене.

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Кроме того, Трамп сказал, что хотел бы встретиться с человеком, который предоставил информацию автору жалобы.

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"Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - подытожил американский лидер.

Напомним, политики Германии прокомментировали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Они посчитали этот разговор оскорбительным для немецкого правительства.

Кроме того, генеральный прокурор США Уильям Барр был недоволен тем, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем и адвокате Руди Джулиани в разговоре с Владимиром Зеленским.

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