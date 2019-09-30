Трамп хочет встретится с информатором, сообщившим о его разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Об американский президент изложил в своем Twitter.
"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", – отметил Трамп.
Президент США также потребовал, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф был допрошен на самом высоком уровне. Трамп обвиняет его в мошенничестве и измене.
Кроме того, Трамп сказал, что хотел бы встретиться с человеком, который предоставил информацию автору жалобы.
"Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия", - подытожил американский лидер.
Напомним, политики Германии прокомментировали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Они посчитали этот разговор оскорбительным для немецкого правительства.
Кроме того, генеральный прокурор США Уильям Барр был недоволен тем, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем и адвокате Руди Джулиани в разговоре с Владимиром Зеленским.
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