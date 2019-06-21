Трамп хочет встретиться з иранскими лидерами – СМИ

Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник, чтобы начать диалог

Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером этой страны аятоллой Али Хаменеи без предварительных условий. Об этом заявил журналист телеканала NBC Чак Тодд.

По словам Тодда, "Трамп считает, что иранская сторона сбила этот американский беспилотник не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог". Как сказал журналист, президент США выразил готовность встретиться "без предварительных условий" с "любым из них — аятоллой или президентом". "По всей видимости, в этой ситуации он хочет вести диалог", — добавил Тодд.

По словам журналиста, Трамп отметил во время беседы с ним, что готов обсудить с представителями Ирана отказ этой страны от намерений получить ядерное оружие. Кроме того, как отметил Тодд, президент США выразил желание прийти к неким договоренностям с Тегераном относительно имеющихся у Ирана баллистических ракет.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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