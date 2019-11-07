Трамп хотел, чтобы генеральный прокурор опроверг незаконность его разговора с Зеленским – СМИ

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести пресс-конференцию и публично заявить, что в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским нарушений закона нет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, соответствующий запрос был направлен в Минюст США примерно 25 сентября, когда опубликовали стенограмму разговора лидеров США и Украины.

Барр отказался выполнить просьбу Трампа, о чем глава Белого дома недавно заявил своим приближенным. Несмотря на это, как сообщил источник, генпрокурор и президент остаются в хороших отношениях.

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Напомним, ранее мы писали, что ключевые слова и выражения в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президентов Украины и США были пропущены.

Также сообщалось, что специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с участием Тейлора, которые состоялись 22 октября в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией.

Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер во время дачи показаний в Конгрессе в связи с импичментом президента США Дональда Трампа заявил, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля производил обескураживающее впечатление.

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