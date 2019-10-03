Трамп хотел помощи от премьеров Великобритании и Австралии по делу Мюллера

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Президент США Дональд Трамп хотел от новых премьер-министров Великобритании и Австралии Бориса Джонсона и Скотта Моррисона помощи в том, чтобы доказать несостоятельность расследования вмешательства в американские выборы. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Трамп поднимал тему российского вмешательства в выборы президента США 2016 года в телефонных разговорах с главами правительств двух стран летом этого года. Как уточняют источники телекомпании, на протяжении нескольких месяцев до этого хозяин Белого дома пытался узнать у своих помощников, считают ли они, что Великобритания и Австралия были каким-либо образом причастны к началу расследования, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В преддверии телефонных разговоров Трамп якобы дал понять членам своей администрации, что он считает возможным привлечь новых премьеров двух стран к сотрудничеству с министром юстиции США Уильямом Барром. В то же время в разговорах со своими подчиненными он подвергал критике бывших премьер-министров Соединенного Королевства и Австралии Терезу Мэй и Малколма Тёрнбулла, которые, по его словам, способствовали тому, что расследование Мюллера приобрело столь серьезный масштаб.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп связывался с Моррисоном с целью добиться от него доказательств несостоятельности расследования спецпрокурора Мюллера, однако в материале издания не шло речи о контактах американского лидера с главой британского правительства. По данным газеты, Трамп в телефонной беседе "оказывал давление" на Моррисона, чтобы тот помог Барру собрать информацию относительно обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования Мюллера. При этом, как указывает СМИ, о том, чтобы провести разговор с австралийским премьером, Трампа попросил сам глава Минюста.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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