Трамп хотел продать Пуэрто-Рико: что случилось

После прихода к власти американский президент относился к США сугубо как к бизнес-активу

Вслед за экс-советником президента США Джоном Болтоном еще одна бывшая сотрудница американской администрации рассказала о "внутренней кухне" Белого дома и шокировавших ее решениях Дональда Трампа.

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Как сообщает The New York Times, Элейн Дюк, которая в течение четырех месяцев исполняла обязанности министра нацбезопасности США, рассказала, что Трамп планировал продать разрушенный ураганом "Мария" в 2017 году остров Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рико – государство в Карибском море, которое имеет статус "неинкорпорированной организованной территории" США. Верховная власть над островом принадлежит Конгрессу США и, соответственно, Америка была обязана ликвидировать колоссальные последствия урагана, жертвами которого стали почти 3 тысячи жителей Пуэрто-Рико.

Однако, по словам Дюк, чтобы не тратить деньги из бюджета на восстановление острова и помощь его жителям, на одном из совещаний Трамп предложил от него избавиться.

"Изначально идеи президента были присущи скорее бизнесмену. Можем ли мы передать вопросы обеспечения электричеством на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров или избавиться от этого актива?" – вспоминает бывшая и.о. министра.

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При этом Элейн Дюк признала, что в дальнейшем тема передачи Пуэрто-Рико больше никогда не изучалась.

Как и Болтон, который ранее заявил, что на будущих президентских выборах будет голосовать за противника Трампа, Дюк не смогла подтвердить то, что она поддержит действующего главу Белого дома.

А как выбирали главного соперника Дональда Трампа на выборах, смотрите в видеосюжете:

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