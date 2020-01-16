Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации – СМИ

Трамп, одержав победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, страстно желал встретиться с Путиным

Фото: kremlin.ru

Дональд Трамп хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах в США еще до своего официального вступления в должность главы американской администрации, состоявшегося в январе 2017 года. Такие данные излагаются в новой книге, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступающей в продажу в США 21 января. Выдержки из нее опубликовала в своей электронной версии газета The Washington Post.

По ее свидетельству, Трамп, одержав победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, страстно желал встретиться с Путиным. "В ходе переходного периода он прерывает собеседование с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря США, чтобы спросить: "Когда я смогу встретиться с Путиным? Могу я встретиться с ним до церемонии инаугурации?" — приводится в статье фрагмент из новой книги.

Ее название — "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

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Напомним, что ранее стало известно, сколько может длиться судебный процесс над Трампом в Сенате.

Также демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат.

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А в Белом доме прокомментировали передачу дела об импичменте в Сенат.

24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Трампа

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