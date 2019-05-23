Трамп и Эрдоган могут встретиться в Японии – СМИ

Президенты могут встретиться в Японии на G20

Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган может в скором времени провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным представителя турецких властей.

По его данным, встреча глав государств может пройти на полях саммита G20 в Осаке 28–29 июня. "Мы работаем сейчас над календарем. Мы получаем некоторые положительные сигналы, однако точное время пока не определено, — приводит агентство слова источника. — Они также могут встретиться в Японии на G20".

"Что касается двустороннего визита, мы ожидаем точной даты", — добавил представитель турецких властей.

Напомним, что

США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

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