Трамп и Эрдоган обсудили атаку РФ на военные корабли Украины в Керченском проливе

Сегодня, 01:43

Лидеры выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе и последующим задержанием украинских кораблей и членов экипажа

 

фото GETTY
фото GETTY

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которого лидеры обсудили свою обеспокоенность в связи с захватом военных кораблей Украины в Керченском проливе.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Лидеры выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе и последующим задержанием украинских кораблей и членов экипажа", — сказал Сандерс.

Ранее Эрдоган призвал Россию и Украину решать имеющиеся проблемы через диалог и выступил за "мирное Черное море".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

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Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. 

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
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