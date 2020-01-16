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Трамп и Эрдоган обсудили сбитый в Иране украинский самолет

16 января, 08:37

Президенты США и Турции поговорили по телефону

/ Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили сбитый в Иране украинский самолет. Об этом, со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает The Hill.

По словам чиновника, кроме крушения лайнера, президенты обсуждали протесты в Иране, во время которых люди вышли на улицы, чтобы выразить разочарование в лидерах Тегерана.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Кабмин также проконтролирует осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, которые составляют примерно 345 000 долларов.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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