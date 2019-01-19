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Главная   Мировые новости   США

Трамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля – Белый дом

Сегодня, 01:25

Место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже

Фото: Getty Images
Трамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля – Белый дом //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/260/d21/5c4260d217163.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/260/d21/5c4260d217163.jpg США Место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом 18 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает Reuters, заявление администрации Трампа было сделано после полуторачасовой встречи американского президента с главным переговорщиком по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Ен Чхолем.

Сандерс подчеркнула, что место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже.

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12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. 

Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.

Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.

Белый дом, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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