Трамп и Ким Чен Ын договорились встретиться в конце февраля – Белый дом
Место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля. Об этом 18 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Как сообщает Reuters, заявление администрации Трампа было сделано после полуторачасовой встречи американского президента с главным переговорщиком по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Ен Чхолем.
Сандерс подчеркнула, что место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына будет объявлено позже.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что следующим местом встречи Трампа и северокорейского лидера может стать Вьетнам.
Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин утверждает, что саммит состоится уже в ближайшее время.
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