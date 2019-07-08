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Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана

8 июля, 23:39

Это уже второй за последнее время разговор лидеров США и Франции, темой которого становится Иран

Фото: AFP

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана.

"Они обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а также по прекращению дестабилизирующего поведения Ирана на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Белого дома.

Заметим, что это уже второй за последнее время телефонный разговор лидеров США и Франции, темой которого становится Иран. Напомним, что предыдущий состоялся 1 июля.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США. Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. 

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени. 

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Тег Иран, США, Франция, Трамп, Макрон

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ТАСС

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