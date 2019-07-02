Трамп и Макрон обсудили превышение Ираном лимита запасов урана

Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном превышение Ираном лимита в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Два лидера обсудили решение иранского режима увеличить объем обогащенного урана сверх лимита, установленного в провалившемся СВПД", — говорится в сообщении.

Макрон и Трамп, отметили в Белом доме, обсудили итоги состоявшегося в Японии саммита G20, а также прошедшую на выходных встречу главы вашингтонской администрации с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщил ранее представитель Международного агентства по атомной энергии, Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД.

Напомним, мы сообщали, что по мнению Ирана, последние переговоры в Вене по ядерной сделке не принесли существенных результатов. Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

Напомним, что Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном недавно значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

О предыдущем конфликте, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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