Трамп и Мэй посчитали Путина безответственным

Сегодня, 17:27

Также лидеры осудили бомбардировки в Сирии

Тереза Мэй и Дональд Трамп, фото AFP
Тереза Мэй и Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировали отношение к заявлениям президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Лидеры согласились с тем, что недавние заявления президента России Владимира Путина о развитии ядерного оружия были безответственными." – сказано в сообщении. 

"Лидеры согласились с тем, что сирийский режим и его российские и иранские спонсоры должны незамедлительно и полностью выполнить резолюцию 2401 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой содержится призыв к немедленному прекращению огня в Сирии. Руководители резко осудили бомбардировки в Восточном Гуте. Они подтвердили, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство будут привлекать Россию к ответственности за принуждение режима Асада к прекращению нападений на гражданские районы и предоставлению доступа к гуманитарной помощи в Восточном Гуте." – также говорится в документе

Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Позже в Вашингтоне прокомментировали заявления главы Кремля Владимира Путина о наличии у России вооружений, которые значительно опережают США и способны преодолевать систему противоракетной обороны.
Россия, Великобритания, США, Путин, ядерное оружие

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