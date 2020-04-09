Трамп и Помпео раскритиковали ВОЗ в кризисе из-за коронавируса

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", – сказал Помпео. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас – не время для того, чтобы думать о смены руководителя ВОЗ.

В свою очередь, Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ 452 млн долларов, тогда как Китай – только 42 млн долларов. Днём ранее он назвал эту организацию прокитайской.

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Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", – заявил президент США.

Ранее Трамп уже заявлял, чтонамерен рассмотреть вопрос о том, не следует ли урезать финансирование ВОЗ. В частности, он предположил, что в организации поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько опасен вирус COVID-19.

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Кроме того, Трамп отверг критику в его адрес со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего о недопустимости политизации кризиса с коронавирусом.

"Политизирует кризис как раз он сам", – сказал президент США. Трамп пояснил, что ВОЗ в начале кризиса по какой-то причине принимала много решений в пользу Китая, стремясь убедить мировое сообщество, что не нужно принимать решительных мер по сдерживанию распространения возникшего в КНР коронавируса. "Все было очень прокитайским", – отметил Трамп.

Ранне администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населениюв рамках мер поддержки в условиях коронавируса.

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