Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Аргентины, России, Японии и Германии во время саммита Большой двадцатки (G20) в Аргентине, заявили в Белом доме.

Ожидается, что Трамп также встретится с главой Китая Си Цзиньпином впервые после того, как Вашингтон и Пекин ввели импортные пошлины, передает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться на саммите G20 в Аргентине.

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Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на повестке дня возможной встречи с американским президентом Дональдом Трампом стоит вопрос договоров СНВ-3 и ДРСМД, а также региональные проблемы.

Владимир Путин также заявил, что санкции США против РФ могут сказываться на графике контактов лидеров двух стран, однако пока и Москва, и Вашингтон готовятся к беседе президентов на полях саммита "двадцатки" в Аргентине в конце месяца.

Путин напомнил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом провести встречу на "двадцатке".