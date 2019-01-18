Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   США

Трамп и спикер Пелоси устроили "войну приглашений"

Сегодня, 02:37

Президент США сообщил спикеру Пелоси о переносе ее поездки за границу из-за бюджетного кризиса

Фото: AFP
Трамп и спикер Пелоси устроили "войну приглашений" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/11e/7db/5c411e7db8995.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/11e/7db/5c411e7db8995.jpg США Президент США сообщил спикеру Пелоси о переносе ее поездки за границу из-за бюджетного кризиса

Президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором проинформировал об отсрочке ее семидневного турне в Брюссель, Египет и Афганистан из-за приостановки работы федерального правительства. Это распространенное в четверг послание Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала американского лидера перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с бюджетным кризисом.

"В связи с приостановкой работы правительства я с сожалением информирую, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан была перенесена. Мы назначим время для этой семидневной экскурсии, когда "шатдаун" закончится. В свете того, что 800 тыс. американцев остаются без зарплаты, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого мероприятия обоснован", – написал хозяин Белого дома.

Читайте также

"Я также думаю, что в течение этого периода будет лучше, если вы будете вести со мной переговоры в Вашингтоне и присоединитесь к движению за строительство стены, чтобы положить конец бюджетному кризису. Очевидно, что если вы хотите совершить свой вояж коммерческим рейсом, то все в ваших руках", - подчеркнул президент.

Трамп должен выступить с традиционным президентским посланием "О положении страны" 29 января. В среду спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обратилась к хозяину Белого дома с предложением перенести дату его обращения на более поздний срок из-за продолжающейся в США частичной приостановки работы правительства ("шатдаун").

Напомним, работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как мы уже писали, изначально эксперты прогнозировали, что такое решение ослабит рост американской экономики лишь на 0,05%.

поездка, Трамп, Дональд Трамп, шатдаун, Пелоси

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и спикер Пелоси устроили "войну приглашений"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживание в шатдаун по-американски: шеф-повар начал спасать госслужащих в США

Вчера, 21:36

В Вашингтоне открылось бесплатное кафе для госслужащих, где им не надо платить за обед

Шатдаун в США: Госдеп нашел деньги на зарплаты и просит сотрудников выйти на работу

Вчера, 21:30

Замгоссекретаря Билл Тодд уверен, что ведомство должно продолжать работу даже в отсутствие финансирования

Послание Трампа к Конгрессу: в СМИ обнародовали детали

16 января, 20:29

Над текстом послания работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер и ряд других помощников главы государства

Демократы отказались явиться в Белый дом на переговоры с Трампом

15 января, 20:32

Американский лидер ждет рабочего обеда с республиканцами из Палаты представителей для обсуждения разрешения кризиса на границе и восстановления работы правительства

Шатдаун разрушает экономику США: известно, во сколько обойдется решение Трампа

15 января, 18:31

Журналисты узнали, что в Белом доме составили новый прогноз последствий шатдауна - они будут вдвое страшнее

"Демократы станут партией преступников": Трамп сделал новое заявление

15 января, 16:32

Президент США уверен, что все больше американцев склоняются к необходимости оградиться стеной от Мексики

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы