Трамп и спикер Пелоси устроили "войну приглашений"

Президент США сообщил спикеру Пелоси о переносе ее поездки за границу из-за бюджетного кризиса

Фото: AFP

Трамп и спикер Пелоси устроили "войну приглашений" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/11e/7db/5c411e7db8995.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/11e/7db/5c411e7db8995.jpg 2019-01-18T02:37:00+02:00 США Президент США сообщил спикеру Пелоси о переносе ее поездки за границу из-за бюджетного кризиса

Президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, в котором проинформировал об отсрочке ее семидневного турне в Брюссель, Египет и Афганистан из-за приостановки работы федерального правительства. Это распространенное в четверг послание Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала американского лидера перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с бюджетным кризисом.

"В связи с приостановкой работы правительства я с сожалением информирую, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан была перенесена. Мы назначим время для этой семидневной экскурсии, когда "шатдаун" закончится. В свете того, что 800 тыс. американцев остаются без зарплаты, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого мероприятия обоснован", – написал хозяин Белого дома.

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"Я также думаю, что в течение этого периода будет лучше, если вы будете вести со мной переговоры в Вашингтоне и присоединитесь к движению за строительство стены, чтобы положить конец бюджетному кризису. Очевидно, что если вы хотите совершить свой вояж коммерческим рейсом, то все в ваших руках", - подчеркнул президент.

Трамп должен выступить с традиционным президентским посланием "О положении страны" 29 января. В среду спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обратилась к хозяину Белого дома с предложением перенести дату его обращения на более поздний срок из-за продолжающейся в США частичной приостановки работы правительства ("шатдаун").

Напомним, работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как мы уже писали, изначально эксперты прогнозировали, что такое решение ослабит рост американской экономики лишь на 0,05%.

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