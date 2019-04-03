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Трамп и Столтенберг обсудили сдерживание российской агрессии

Сегодня, 01:02

Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом и сдерживание российской агрессии

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Flickr
Трамп и Столтенберг обсудили сдерживание российской агрессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33d/29d/5ca33d29dad0a.jpg США Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом и сдерживание российской агрессии

Президент США Дональд Трамп обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "сдерживание российской агрессии" и приписываемые Москве нарушения своих обязательств по контролю над вооружениями. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи Трампа и Столтенберга.

"Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом; сдерживанию российской агрессию, в том числе нарушения ею обязательств по контролю над вооружениями; защите от гибридных и кибернетических угроз; и обеспечению энергетической безопасности и защите критически важной инфраструктуры", — сказано в документе.

Трамп и Столтенберг "рассмотрели беспрецедентный прогресс НАТО" в деле повышения оборонных расходов стран-участниц альянса. Президент и генсек надеются, что союзники по НАТО "выделят более 100 млрд долларов на оборонные расходы по 2020 год". "Президент и генеральный секретарь также подчеркнули необходимость дополнительных инвестиций в обороноспособность НАТО для обеспечения готовности Североатлантического союза к решению текущих и будущих проблем безопасности", — отметили в Белом доме.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.

Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.

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Тег США, НАТО, Трамп, РФ, агрессия, Столтенберг

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Источник:

ТАСС

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