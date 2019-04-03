Трамп и Столтенберг обсудили сдерживание российской агрессии
Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом и сдерживание российской агрессии
Президент США Дональд Трамп обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "сдерживание российской агрессии" и приписываемые Москве нарушения своих обязательств по контролю над вооружениями. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи Трампа и Столтенберга.
"Президент и генеральный секретарь обсудили текущие усилия НАТО по борьбе с терроризмом; сдерживанию российской агрессию, в том числе нарушения ею обязательств по контролю над вооружениями; защите от гибридных и кибернетических угроз; и обеспечению энергетической безопасности и защите критически важной инфраструктуры", — сказано в документе.
Трамп и Столтенберг "рассмотрели беспрецедентный прогресс НАТО" в деле повышения оборонных расходов стран-участниц альянса. Президент и генсек надеются, что союзники по НАТО "выделят более 100 млрд долларов на оборонные расходы по 2020 год". "Президент и генеральный секретарь также подчеркнули необходимость дополнительных инвестиций в обороноспособность НАТО для обеспечения готовности Североатлантического союза к решению текущих и будущих проблем безопасности", — отметили в Белом доме.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.
Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и Столтенберг обсудили сдерживание российской агрессии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп анонсировал пакет мер НАТО, касающийся Черного моря и противостояния России
Противостояние России станет одной из основных тем министерской встречи
Фантастический сосед и партнер: стало известно, кто еще может быстро вступить в НАТО
Генсек Альянса назвал Швецию фантастическим соседом и партнером НАТО и считает, что ее очень быстро примут
Климкин: Отношение украинцев к РФ и курс в НАТО – "это навсегда" при любом президенте
На Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского
Фрегаты НАТО в Одессе: на экскурсии пришли десятки людей, появились яркие фото
На корабли НАТО, которые прибыли в Одессу, пришли десятки людей