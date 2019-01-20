Трамп и Украина: что получила наша страна за два года

20 января исполняется годовщина со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Подводим итоги

Дональд Трамп и Петр Порошенко. Фото: AFP

Трамп и Украина: что получила наша страна за два года Виталий Рябошапка //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f25/4ac/5c3f254acbcec.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f25/4ac/5c3f254acbcec.jpg 2019-01-20T07:51:00+02:00 США 20 января исполняется годовщина со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Подводим итоги

Сайт "Сегодня" уже рассказывал, с чем Дональд Трамп пришел ко второй годовщине пребывания на должности. Шатдаун и противостояние с демократами, сложные взаимоотношения с Китаем и Европой – результаты внутренней и внешней политики Дональда Трампа. Однако нас, конечно же, больше интересуют итоги правления Трампа в разрезе интересов Украины. И здесь, отметим, все выглядит неоднозначно.

Уменьшилось число иммиграционных виз, полученных украинцами. По информации Госдепа США, если в 2015-м финансовом году таких виз было выдано 77 тысяч, в 2016-м – 72 тысячи, то в 2017-м финансовом году – немногим более семидесяти тысяч. Но надо понимать, что нынешнему падению предшествовал значительный рост количества выдаваемых нашим гражданам виз. К примеру, в 2013-м иммиграционные визы получили 51 тысяча украинцев, в 2012- 54, в 2011-м – 50.

С экономическим сотрудничеством все в порядке

Зато растут объемы торговли между странами. Так, в январе-октябре 2018 года импорт товаров из США превышал показатели за аналогичный период 2017-го на 17,8%, экспорт украинских товаров – на 34,4%.

Как рассказал сайту "Сегодня" экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук, в целом сотрудничество Украины и США в экономической сфере можно считать успешным. Среди важных проектов, реализованных за последнее время, эксперт назвал, в частности, контракт с General Electric на поставку американских тепловозов, подписанный в феврале прошлого года.

"Я бы сказал, что это геополитическое сотрудничество. Потому что, когда мы подписываем большой контракт на закупку американских тепловозов, мы играем в повестку дня Трампа. Это не может его не удовлетворять, это помогает ему. С другой стороны, это помогает нам. По тепловозам предусмотрена постепенная локализация производства в Украине до 40% в будущем. Таким образом, с одной стороны, мы усиливаем экономическое сотрудничество в США. А за счет локализации – увеличиваем рост внутреннего производства в Украине", – отметил Борис Кушнирук.

По словам эксперта, крайне важной для Украины была финансовая помощь США.

"В начале прошлого года США предоставили гарантии по выпуску наших облигаций. Это также очень важный момент. Потому что, когда мы выпускаем облигации самостоятельно, нам дают деньги под 9%. А когда это делается под гарантии США, то это 1-1,5%. А в конце прошлого года мы выпустили на миллиард долларов "длинных" – десятилетних – облигаций под гарантии Всемирного банка. Ставка там также значительно меньше, чем если бы мы выпускали их самостоятельно. То есть поддержка США и Мирового банка, который возглавляет представитель США, крайне важна для нас", – сказал эксперт.

Борис Кушнирук связал успехи в экономическом сотрудничестве США, в том числе, с действиями украинских властей на международной арене.

"Такой хорошей внешней дипломатической деятельности у нас не было за все годы независимости. Мы научились прагматичности, научились не только просить, но и предлагать что-то партнерам, в частности и США. В этом плане все, что делает нынешняя украинская власть, действительно уникально", – сказал Борис Кушнирук.

Военная поддержка – на уровне

Позитивные изменения при Трампе произошли и в сотрудничестве в военной сфере. Как рассказал сайту "Сегодня" народный депутат, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Дмитрий Тымчук, прорывным решением можно назвать предоставление весной прошлого года Украине летального оружия – "Джавелинов".

"Во времена Обамы, в начале российской агрессии против Украины, Конгресс США ставил вопрос о предоставлении военной помощи, и выделялись конкретные средства на это. Но распределяла эти средства уже администрация Обамы, причем распределяла, я бы сказал, хитро. Да, нам поставлялись средства связи, медпрепараты, продпайки и так далее. Но львиную часть средств, выделяемых Конгрессом на военную помощь Украине, Обама реализовал посредством создания института американских инструкторов, которые работали в нашей стране (основная часть – на полигоне в Новояворове)", – рассказал Дмитрий Тымчук.

По его словам, Украине была необходима помощь опытных американских инструкторов, прошедших за последние годы "горячие точки" в разных уголках планеты. Но не менее необходима была военная техническая помощь.

"Мы помним, что было на фронте. Не хватало техники, вооружения и т.д. Но Обама не спешил нам это давать, помогая в основном инструкторами. При Трампе же мы видим, что США отошли от такой практики. Украине предоставили летальное оружие, и это очень важно. Это был военно-политический шаг: США очень четко показали, что готовы передавать нам летальное оружие", – говорит эксперт.

Как отметил народный депутат, еще более позитивным является сигнал о том, что уже сделанными поставками эта помощь не ограничится, что Белый дом рассматривает другие варианты предоставления летального оружия. В том числе Военно-Морскому Флоту Украины, что очень важно в контексте событий в Черном и Азовском морях.

"То есть этот год дал нам не только важную военно-политическую помощь, но и перспективы ее расширения в будущем", – сказал Дмитрий Тымчук.

Также народный депутат отметил значительное увеличение в последнее время эффективности сотрудничества украинских военных и американских стратегических советников в Украине.

"Дело в том, что изначально украинское военное руководство, скажем так, не использовало имеющийся потенциал этого сотрудничества. Советники приезжали, им, вроде, были рады. Но в частных разговорах американцы говорили, что получают мало информации, что они чувствуют себя чужеродным элементом как в Минобороны, так и в Генштабе, что не влияют на процессы. И только со временем военное украинское руководство поняло, что эти люди здесь не только в качестве декларации о военной помощи Украине. Что на самом деле могут принести большую пользу. И постепенно сотрудничество действительно перешло на новый уровень. Американские специалисты очень сильно нам помогли в вопросах реформирования по стандартам НАТО. Помогли реализовать реформы не на бумаге, а в реальности", – сказал Дмитрий Тымчук.

В политике все неоднозначно

Что касается политических итогов правления Дональда Трампа в контексте взаимоотношений США и Украины, то здесь не все однозначно. Как рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, Трамп вынужден был время от времени делать политические реверансы в адрес нашего государства. Но это "женитьба" не по любви, а, скорее, по необходимости.

"В отношениях с Украиной наблюдаются парадоксы. Отношения на политическом уровне у нас хорошие. Но здесь, как мне кажется, стоит благодарить не столько Трампа, сколько республиканцев. Республиканцы оказались более последовательны в поддержке Украины. Хотя на самом деле масштабы поддержки не очень возросли. Символические жесты, вроде "Джавелинов", – это да, здесь серьезный шаг вперед. Но с другой стороны, масштабы помощи Украине намного меньше, чем помощь другим стратегическим союзникам США в разных точках мира", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, отношение Трампа к Украине продолжает оставаться неоднозначным.

"Очень много свидетельств, что Украина Трампу неинтересна. Он не очень много знает о нашем государстве. На Трампа в украинском вопросе очень влияло расследование "русского следа". Чтобы нейтрализовать обвинения о связях с Кремлем, он прибегал к реверансам по отношению к Украине. Вот это нам помогало. Но ценностно, личностно у него к Украине никаких особых сантиментов нет. К сожалению, он к нам равнодушен. Но, слава Богу, его советники – Пенс, Болтон, Мэттис – имели четкую и последовательную позицию по поддержке Украины", – сказал Владимир Фесенко.

Эксперт выразил уверенность, что поддержка Соединенными Штатами Украины будет продолжена. Как минимум потому, что США стратегически заинтересованы в Украине.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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