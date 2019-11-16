Трамп интересовался расследованием по делу Байдена в Украине – дипломат США

Дипломат рассказал, что Трампа интересовало лишь расследование по делу Байдена, а судьба Украины нет

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс полагает, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре интересовался началом расследования в Украине в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом дипломат заявил на закрытой встрече с американскими конгрессменами в рамках разбирательства относительно импичмента президента США.

Текст выступления Холмса на данной встрече опубликовал телеканал CNN. Дипломат подтвердил утверждения временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, являющегося его начальником, относительно указанного телефонного разговора. Согласно изложенной Холмсом версии, 26 июля он находился в ресторане в Киеве вместе с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом, а также двумя коллегами. Сондланд тогда якобы побеседовал по телефону с Трампом, а Холмс слышал некоторые реплики.

Холмс утверждает, что президент США спрашивал у Сондланда, намерен ли президент Украины начать расследование по делу Байдена. Постпред США при ЕС якобы заверил хозяина Белого дома, что украинский лидер готов выполнить любые требования Вашингтона. По словам Холмса, после завершения данного телефонного разговора он спросил у Сондланда, как Трамп относится к Украине. Сондланд якобы ответил, что Трампа интересует лишь расследование по делу Байдена, а судьба Украины совершенно не волнует.

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Холмс сразу же после описанных событий уведомил о произошедшем свое руководство.

Трампа в среду попросили прокомментировать утверждения Тейлора относительно указанного разговора.

"Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", - ответил американский лидер.

Политик также напомнил о более ранних заявлениях Сондланда.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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