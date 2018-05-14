Трамп: Ирану не удастся установить господство на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп Twitter заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока.

"Помните, как плохо Иран вел себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!" – написал Трамп.

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Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Роухани назвал выход США из ядерного соглашения нарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее.

Кроме того, после выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.