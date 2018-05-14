Трамп: Ирану не удастся установить господство на Ближнем Востоке

Сегодня, 03:44

Трамп заявил о плохом поведении Ирана после заключения ядерного договора

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп Twitter заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока.

"Помните, как плохо Иран вел себя в то время, когда СВПД существовал в первозданном виде? Они пытались установить господство на территории всего Ближнего Востока. Теперь им это не удастся!" – написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Роухани назвал выход США из ядерного соглашения нарушением политической этики, однако отметил, что у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее.

Кроме того, после выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.
Иран, США, Трамп, Дональд Трамп, президент США, ядерная сделка
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Президент Ирана рассчитывает на спасение ядерного соглашения

Сегодня, 03:04

Иран рассчитывает на сохранение ядерного соглашения

Другие страны

фото из открытых источников

Иран предъявил Европе ультиматум для сохранения ядерной сделки

Сегодня, 01:45

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана
Загрузка...

Другие страны

Вооруженный человек в окне захваченного в 2017 году террористами парламента Ирана. Фото: AFP

В Иране 8 террористов ИГИЛ приговорены к смертной казни за двойной теракт в столице

Вчера, 18:01

Еще 18 подозреваемых в совершении теракта в Тегеране летом 2017 остаются под следствием

США

Фото: AFP

США не исключает возможность санкции против стран, продолжающих соблюдать сделку по иранскому атому

Вчера, 17:39

Вашингтон надеется на то, что европейские страны вслед за США выйдут из иранской ядерной сделки

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Решение Трампа по ядерной сделке и ракетный удар по Израилю: ТОП-5 событий мировой политики

12 Мая, 16:46

Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану, тем временем иранские военные обстреляли территорию Израиля

Другие страны

Теро Варьйоранта Фото: AFP

Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку

12 Мая, 12:00

О решении было объявлено вскоре после того, как президент США объявил о выходе из иранской ядерной сделки
Загрузка...