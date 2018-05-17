Трамп исключил реализацию "ливийской модели" в КНДР

Трамп напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи – убит

Президент США Дональд Трамп в четверг исключил возможность развития событий в Северной Корее по "ливийской модели" в случае подписания соглашения о денуклеаризации.

"Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи (во главе государства – ред.). Ливийская модель, о которой было упомянуто, это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном,- это совершенно другое. Он останется там (в КНДР – ред.), он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата", – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов по случаю переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи – убит.

Президент США считает, что сценарий развития для КНДР, в случае денуклеаризации Корейского полуострова, может напоминать южнокорейскую модель в том, что касается успеха в развитии промышленности. "Это трудолюбивые потрясающие люди", – сказал Трамп о корейцах.

В то же время, Трамп заявил, что когда его советник по нацбезопасности Джон Болтон "делал это заявление (о ливийском сценарии в КНДР – ред.), он говорил о том, что будет, если у нас будут проблемы, потому что мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие, мы не можем этого допустить".

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"Эта ("ливийская" – ред.) модель, очень вероятно, может иметь место, если мы не подпишем соглашение. Но если мы подпишем соглашение, я считаю, что Ким Чен Ын будет очень счастлив", – сказал Трамп.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, ранее позволявший себе высказывания о смене режима в КНДР, допустил реализацию в Северной Корее так называемой "ливийской модели", когда в 2003 году Ливия в обмен на снятие международных санкций отказалась от разработок оружия массового поражения и пустила в страну международных экспертов. В 2011 году лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит.

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

"Если США пытаются загнать нас в угол и добиться от нас отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке – нас не интересует такой диалог", – заявлял замглавы МИД Северной Кореи Ким Ге Гван.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.