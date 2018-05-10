Трамп исключил встречу с лидером КНДР на границе двух Корей

Сегодня, 02:46

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может продлиться более одного дня

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, 9 мая, что его запланированная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Американский лидер также отметил, что дата и место его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в течение ближайших трех дней и подготовка над саммитом продолжается.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео по итогам своего второго визита в Северную Корею информировал, что дата и место встречи двух лидеров определены и будут объявлены в начале следующей недели.

Он также заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может продлиться более одного дня, если возникнет такая необходимость.

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Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита..

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
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Источник:

Politico

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