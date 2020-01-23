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Трамп из-за импичмента установил новый рекорд по количеству твитов за день

23 января, 03:50

Хозяин Белого дома опубликовал 142 сообщения

/ Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера.

По состояния на 18:35 по местному времени хозяин Белого дома опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд. Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.

Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

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Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

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Как ранее писали американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США импичмент Twitter Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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