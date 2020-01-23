Трамп из-за импичмента установил новый рекорд по количеству твитов за день

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Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера.

По состояния на 18:35 по местному времени хозяин Белого дома опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд. Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.

Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

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Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Как ранее писали американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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