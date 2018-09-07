Трамп кардинально изменил подход к американским войскам в Сирии

Хотя военная кампания в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" близка к успешному завершению, ее окончание не станет сигналом к началу вывода американских войск

Президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории. Об этом со ссылкой на заявления высокопоставленных представителей американского внешнеполитического ведомства и, в частности, спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри сообщила в четверг вечером на своем электронном сайте газета Washington Post.

Хотя военная кампания в Сирии против террористической группировки "Исламское государство" близка к успешному завершению, ее окончание не станет сигналом к началу вывода американских войск из этой страны, отмечает издание. Теперь Вашингтон, пишет газета, обуславливает возможность такой перспективы выполнением целого ряда условий, осуществление которых едва ли возможно. Среди таковых вывод из Сирии иранских и находящихся в подчинении Тегерана иных войск, формирование в стране стабильного, не угрожающего никому и приемлемого для всех сирийцев, а также для международного сообщества, правительства. Принятие новой стратегии, как рассказали газете ее источники, во многом вызвано тем, что в Вашингтоне усомнились в возможностях Москвы добиться от Дамаска вывода иранских формирований с сирийской территории.

"Новая политика сводится к тому, что мы уже не выводим (наши войска из Сирии) к концу текущего года", – заявил газете Джеффри.

По его словам, американцы останутся в Сирии в качестве гаранта вывода из нее иранских войск и нанесения "полного поражения" ИГ.

"Это означает, что мы совсем не торопимся", – пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли президент Трамп с таким "более активным подходом" к решению сирийской проблемы, спецпредставитель госсекретаря ответил: "Я совершенно уверен в том, что президент согласен с нами".

Джеффри воздержался от конкретизации военного аспекта новой стратегии, указав на то, что акцент будет сделан "на дипломатические усилия" в ООН и на других площадках, а также на использование экономических инструментов, возможно, включающих в себя ужесточение санкционного давления на Иран и Россию. При этом он, пишет газета, в общих словах не исключил вероятности прямой конфронтации США с Ираном и, возможно, с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было нанесено около 50 ударов, что делает данную бомбардировку российских ВКС самой массированной с начала года.

В Министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.