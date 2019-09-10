Трамп консультировался у предшественника Болтона – СМИ

В американских СМИ появился целый ряд сообщений об обострившихся противоречиях между Болтоном и госсекретарем США Майклом Помпео

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп с осени прошлого года в конфиденциальном порядке звонил и просил дать ему советы по важнейшим вопросам предшественнику Джона Болтона на посту помощника главы государства по национальной безопасности — Герберту Макмастеру. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, Трамп сделал первый такой звонок год назад и признался Макмастеру, что ему его очень не хватает. Президент позднее неоднократно говорил об этом своим советникам в Белом доме. Глава государства спрашивал у Макмастера совета по различным вопросам, затрагивающим национальную безопасность страны. В одном конкретном случае Трамп хотел услышать мнение Макмастера о наиболее подходящей кандидатуре на вакантный на тот момент пост министра обороны США.

Президент во вторник объявил в своем Twitter-аккаунте, что отправил в отставку помощника по национальной безопасности. В последние дни в американских СМИ появился целый ряд сообщений об обострившихся противоречиях между Болтоном и госсекретарем США Майклом Помпео.

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По данным СМИ, в конце мая — начале июня Болтону посоветовали "держаться подальше от Трампа и не лезть на рожон". Сотрудники Белого дома также передали помощнику главы государства пожелание чаще отлучаться из Вашингтона под предлогом официальных поездок. В конечном счете Трамп даже распорядился внести имя Болтона в список должностных лиц, которых он хотел бы уволить до завершения текущего года.

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Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности 9 апреля 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера. В 2001–2005 годах Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В этот период за ним закрепилась репутация "ястреба", сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. Болтон выступал за отказ Вашингтона от ратификации некоторых международных соглашений, являлся сторонником вторжения в 2003 году в Ирак. В 2005–2006 годах он был постоянным представителем США при ООН. Находясь на этом посту, Болтон не скрывал своего негативного отношения к всемирной организации.

Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил: на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Он также предостерегал другие страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Его заявление звучало в контексте реализации российского проекта "Северный поток – 2" в обход Украины.

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