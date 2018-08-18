Трамп лишит допуска к гостайнам еще одного чиновника из-за его жены

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он скоро лишит допуска к государственным секретам сотрудника американского министерства юстиции Брюса Ора, жена которого работала в фирме Fusion GPS, составившей досье на нынешнего американского лидера, якобы содержавшее компрометирующие его материалы. Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами, текст которой распространил Белый дом.

На вопрос о том, что произойдет с правом допуска к секретной информации, которым пока обладает Брюс Ор, Трамп заявил: "Я думаю, что Брюс Ор – это позор. Я подозреваю, что я очень скоро лишу его этого [допуска к секретам]". "Я думаю, что Брюс Ор – это позор, вместе со своей женой Нелли", – повторил американский президент.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду объявила, что Трамп отозвал доступ к секретной информации у бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Она отметила, что президент пошел на такой шаг, чтобы предотвратить утечки секретных данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишения допуска Хайдена, экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и некоторых других лиц.

Брюс Ор ранее был снят с должности помощника заместителя министра юстиции и генпрокурора США Рода Розенстайна из-за того, что скрыл от начальства информацию о своих контактах с экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом во время американской предвыборной кампании. Последний был нанят вашингтонской компанией Fusion GPS ("Фьюжн джи-пи-эс") для составления скандального досье, якобы содержавшего компромат на Трампа. Как выяснил спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса, занимающийся расследованием предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями РФ, Ор после выборов также контактировал с главой Fusion GPS Гленном Симпсоном.

Составленное этой компанией досье содержало непроверенные сведения компрометирующего характера о Трампе. Деятельность Fusion GPS профинансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Сбор таких материалов изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что Трамп решил вступить в борьбу за пост президента от их партии.

Ранее Трамп закрыл доступ экс-директора ЦРУ к секретным данным. В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб.

Напомним, сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, был уволен из бюро в пятницу, 10 августа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Также Трамп уволил главу минздрава США. В отношении Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.