Трамп может наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой: что произошло

«Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет наложить вето на Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), если Палата представителей Конгресса примет документ.

"Если законопроект FISA будет принят Палатой представителей, я быстро заветирую его. Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории. Масштабное злоупотребление FISA было большой частью этого", – написал Трамп в Twitter.

Ранее президент призвал республиканцев в Конгрессе не голосовать за документ.

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Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции Генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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