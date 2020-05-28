Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп может наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой: что произошло

28 мая, 04:24

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет наложить вето на Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), если Палата представителей Конгресса примет документ.

"Если законопроект FISA будет принят Палатой представителей, я быстро заветирую его. Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории. Масштабное злоупотребление FISA было большой частью этого", – написал Трамп в Twitter.

Ранее президент призвал республиканцев в Конгрессе не голосовать за документ.

Реклама

В тренде
Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции Генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США разведка вето Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизниFun
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...