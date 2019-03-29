Трамп может обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным
Американский президент не исключает и разговора с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы, скорее всего, поговорим в будущем. Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином" — пишет об этом Reuters.
Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью изданию, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.
Напомним, что в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".
Напомним, что на прошлой неделе в Каракас прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – с военными Вооруженных сил РФ.
Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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