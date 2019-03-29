Трамп может обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным

Американский президент не исключает и разговора с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Getty Images

Трамп может обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/139/e18/5c9139e183926.jpg 2019-03-29T23:24:13+02:00 США Американский президент не исключает и разговора с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы, скорее всего, поговорим в будущем. Я буду говорить со множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином" — пишет об этом Reuters.

Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью изданию, что Трамп в ближайшее время не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером.

Напомним, что в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".

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Напомним, что на прошлой неделе в Каракас прибыли два транспортных самолета Министерства обороны России – Ил-62 и Ан-124 – с военными Вооруженных сил РФ.

Кроме того, по словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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