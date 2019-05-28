Трамп может победить на выборах в США в 2020 году – экономисты

Экс-советник министра финансов в администрации бывшего президента США Барака Обамы Стивен Раттнер считает шансы на победу высокими

Фото: AFP

Экономисты считают, что нынешний президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020 года, Об этом The New York Times. По данным издания, эксперты основывают такой вывод на экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-президента США Барака Обамы.

Создателем такой модели стал экономист Рэй Фэйр. В ней берутся за основу такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.

В 2008 году прогнозировалось, что Обама получит на выборах 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей.

Экс-советник министра финансов в администрации бывшего президента США Барака Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody's Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Несмотря на то, что экономисты на основании модели Фэйра прогнозируют победу Трампа, опросы общественного мнения указывают на совершенно противоположную тенденцию. Согласно опросам, американцы отдают предпочтение демократам и в особенности бывшему вице-президенту Джо Байдену, а не Трампу.

Выборы президента США пройдут в 2020 году.

Также в президентскую гонку в США вступил сенатор от штата Мен Майкл Беннет, как свои силы решил попытать еще один высокопоставленный член Демократической партии США.

О решении баллотироваться в президенты в 2020 году губернатор штата Монтана Стив Буллок сообщил 14 мая на персональной странице в Twitter, отметив, что "чтобы дать всем шанс, мы должны сделать больше", чем победить президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что сейчас о намерении баллотироваться заявили уже около двух десятков демократов, но кандидата на пост президента выберут на партийном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки, штат Висконсин.

Напомним, что на данный момент самым популярным кандидатом от Демпартии является бывший вице-президент Джо Байден, чью кандидатуру, согласно опросам, поддерживают 46% американских либералов.

Мы также писали, что в феврале свое участие подтвердил и другой сенатор-демократ – многократный кандидат в президенты США Берни Сандерс.

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