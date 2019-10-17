Трамп может пригласить Путина как отдельного участника на саммит G7 в 2020 году

У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, - заявили в Белом доме

/ Фото: Reuters

Приглашение России как отдельного участника саммита G7 в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника. "У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, и это может быть промежуточным шагом", — пояснил Малвэни.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

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Также стали известны подробности того, как президент США Дональд Трамп на саммите G7 в 2019 году во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы, но согласие с ним выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Трамп также подчеркивал, что, по его мнению, если бы президент России присутствовал на саммите, все спорные вопросы можно было бы обсудить непосредственно с ним. Источники полагают, что президент США, вероятно, предложил бы лидерам стран Группы семи проголосовать за восстановление формата "Большой восьмерки", если бы полагал, что большинство поддержало бы его.

Телеканал отмечает, что против предложения Трампа выступали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Не согласился с американским лидером и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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