Трамп может призвать Пакистан освободить доктора, помогавшего найти бен Ладена

Доктор Африди — герой нашей страны, он помог нам выследить организатора атак 11 сентября – Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп может призвать премьер-министра Пакистана Имрана Хана во время его визита в Вашингтон 22 июля освободить доктора Шакила Африди, который помог американцам выследить и ликвидировать в мае 2011 года главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Об этом заявила представительница американской администрации высокого ранга.

"Доктор Африди — герой нашей страны, он помог нам выследить организатора атак 11 сентября", — сказала она. "Это для нас очень важно, вероятно, что этот вопрос будет поднят", — добавила ведущая брифинга.

"Пакистан может продемонстрировать свое лидерство в регионе и среди международного сообщества, освободив доктора Африди, который несправедливо остается в тюрьме в Пакистане. США требуют, чтобы Африди немедленно освободили, мы регулярно и отчетливо доносили это до Пакистана на самом высоком уровне, как публично, так и по частным каналам, и продолжим это делать до тех пор, пока он не будет освобожден", — отметила представитель администрации.

Пентагон признал, что существенную роль в обнаружении главаря группировки "Аль-Каида" сыграл именно Африди, в январе 2012 года. Завербованный ЦРУ Африди с медсестрами обходил дом за домом в Абботтабаде, где скрывался террорист, и под предлогом вакцинации от гепатита брал образцы крови для анализа ДНК. Как признавали официальные лица США, доступа в дом, где скрывался бен Ладен с семьей, врач так и не получил. Позже он был задержан пакистанскими спецслужбами, помещен под арест и обвинен в государственной измене.

Как только местопребывание главаря "Аль-Каиды" было установлено, ЦРУ в мае 2011 года провело удачную операцию по его ликвидации, что привело к глубокому кризису в отношениях США и Пакистана.

Напомним, что ранее сообщалось, что США заплатят 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена.

Напомним, что сын бен Ладена пошел по его стопам и возглавил "Аль-Каиду", от имени которой готовит террористические атаки в западных странах.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник.

Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии. Сами А. работал в фирме, которая предоставляла охранные услуги отделениям вооруженных сил ФРГ, аэропортам, банкам, больницам.

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