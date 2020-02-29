Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Трамп может провести встречу с лидерами Китая, Великобритании, Франции и России

29 февраля, 02:03

Елена Кузьмич

США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями, - заявили представители Америки

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", — заявил агентству представитель американской администрации.

Пока в Белом доме на эту информации ничего не ответили.

Реклама

Напомним, что российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД еще 3 июля 2019 года, подписав принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В тренде
Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – гласит текст документа.

По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, главную ответственность за прекращение действия ДРСМД несет Россия.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Великобритания Китай США Дональд Трамп гонка вооружений

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"США
В США оценили роль Макрона и Меркель в
В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"Политика
План хороший, но не выгорит: в США оценили идею Зеленского по Донбассу
План хороший, но не выгорит: в США оценили идею Зеленского по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...