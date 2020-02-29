Трамп может провести встречу с лидерами Китая, Великобритании, Франции и России

США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями, - заявили представители Америки

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

"США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений", — заявил агентству представитель американской администрации.

Пока в Белом доме на эту информации ничего не ответили.

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Напомним, что российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД еще 3 июля 2019 года, подписав принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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"Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – гласит текст документа.

По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, главную ответственность за прекращение действия ДРСМД несет Россия.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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