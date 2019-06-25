Трамп может разорвать военный договор с главным союзником США в Азии

Президент США считает несправедливыми условия, на которых США сотрудничают с Японией

Дональд Трамп и Синдзо Абэ. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

Вслед за прекращением участия США в ракетной сделке с Россией американский президент Дональд Трамп задумался о целесообразности подписанного в 1951 году договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, которая считается основным союзником США в Азии.

По данным Bloomberg, хозяин Белого дома уже поднимал вопрос заключения новой военной сделки с Токио, называя действующее соглашение несправедливым.

В частности, Трампа не устраивает однобокость условий военной поддержки между странами. По условиям договора, если Япония подвергнется нападению, Америка будет обязана ей помочь, но если нападут на Штаты, японцы им помогать не обязаны.

Впрочем, никаких конкретных решений по этому вопросу президент США еще не принимал.

Если же он все-таки решится разорвать американо-японский договор, это может поставить под угрозу сложившийся после Второй мировой войны альянс, обеспечивавший безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Журналисты также считают, что, если Япония останется без такого защитника, как США, она также может вступить в гонку ядерных вооружений.

Насколько известно, 28-29 июня Трамп посетит Японию, где будет проходить саммит "Большой двадцатки". В ходе мероприятия у него запланирована встреча с японским премьером Синдзо Абэ, но будут ли лидеры обсуждать этот вопрос, неизвестно.

Напомним, ранее президент Трамп вывел США из "ядерной" сделки с Ираном и допустил заключение нового соглашения в случае проявления инициативы со стороны Тегерана.

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