Трамп может вновь ввести режим ЧП для пошлин в отношении Мексики

В случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool.

Президент США Дональд Трампа планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков из этой латиноамериканской страны. Об этом свидетельствует предварительный вариант декларации, текст которой оказался в распоряжении газеты Hill.

"Соединенные Штаты неоднократно обращались к правительству Мексики с тем, чтобы оно взяло на себя ответственность и помогло сократить масштаб этой массовой миграции. Однако правительство Мексики не предприняло достаточных действий, чтобы смягчить эту проблему, позволило этому массовому нарушению границы только усилиться и не смогло защитить свою собственную южную границу", — говорится в документе.

Как отмечает издание, в случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США, как это уже было с февральской декларацией о введении режима ЧП на южной границе страны. О намерении внести такую резолюцию уже сообщил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс). Однако, как и в предыдущий раз, не нее может наложить вето Трамп, отмечает издание.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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