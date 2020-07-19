Трамп: Мы выиграли две "прекрасные" мировые войны

Президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения возможного переименования военных баз, названных в честь военных времен Конфедерации, назвал Первую и Вторую мировые войны "прекрасными", отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу.

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"Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга", – заявил он в интервью Fox News.

Кроме того, Трамп пригрозил наложить вето на закон о государственной обороне, в котором, в частности, предлагается переименовать военные базы, названные в честь генералов армии Конфедеративных Штатов Америки.

"Форт-Брэгг назван в честь офицера армии США Брэкстона Брэгга. Он был генералом армии Конфедеративных Штатов Америки (КША). Форт Роберта Ли был назван в честь Роберта Эдварда Ли, также генерала армии КША. Мы выиграли мировые войны на этих военных базах. Нет, я не собираюсь менять их названия", - подчеркнул он.

Также президент США отказался признать, что флаг Конфедерации является расистским, и раскритиковал тех, кто пытается его запретить.

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Как известно, в США после похорон темнокожего американца Джорджа Флойда, который погиб при задержанииполицией, вспыхнули протесты против расизма. Так, неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга. В частности, на фоне протестов в США снесли и утопили памятник открывателю Америки.

Видео: Reuters

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