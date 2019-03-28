Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр

Сегодня, 05:29

В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции

Фото: AFP
Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg США В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции

Президент США Дональд Трамп считает, что действующий министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не позволил бы начаться расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы.

"Если бы он был на этой должности изначально, этого расследования никогда бы не случилось", — заявил американский лидер. Президент также назвал Барра "великолепным джентльменом" и положительно отозвался о его работе в должности министра юстиции.

В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции. По словам президента, Барр, возглавлявший Минюст при президенте Джордже Буше — старшем с 1991 по 1993 год, "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

В ноябре прошлого года глава государства отправил в отставку министра юстиции Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования по поводу якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, расследование, Трамп, Мюллер, Барр

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину

Сегодня, 02:37

Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа

В Конгрессе США не согласны с выводами расследования по российскому вмешательству

Вчера, 16:47

Шифф намерен продолжить изучение делового взаимодействия американского лидера с германским банком Deutsche Bank

Генпрокурор США хочет через несколько недель передать доклад Мюллера в Конгресс

Вчера, 02:13

Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации

Семья "российской шпионки" Бутиной ожидает, что вынесение ей приговора состоится до 15 апреля

Вчера, 04:09

Очередное слушание по делу Марии Бутиной назначено на 28 марта

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Данилко заявил, кто должен поехать на Евровидение 2019 от Украины

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Предупредить вмешательство РФ: причина отставки Назарбаева
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)