Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр

В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции

Фото: AFP

Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg 2019-03-28T05:29:58+02:00 США В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции

Президент США Дональд Трамп считает, что действующий министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не позволил бы начаться расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы.

"Если бы он был на этой должности изначально, этого расследования никогда бы не случилось", — заявил американский лидер. Президент также назвал Барра "великолепным джентльменом" и положительно отозвался о его работе в должности министра юстиции.

В начале декабря Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост министра юстиции. По словам президента, Барр, возглавлявший Минюст при президенте Джордже Буше — старшем с 1991 по 1993 год, "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

В ноябре прошлого года глава государства отправил в отставку министра юстиции Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования по поводу якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп: Мюллер не начал бы расследование, если бы Минюст США возглавлял Барр". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.